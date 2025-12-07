Ini Ultimatum Prabowo Terkait Bencana Sumatera dan Aceh!

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/12). Dalam rapat tersebut, Prabowo memerintahkan agar aliran listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat pulih paling lambat Minggu (7/12) malam.

Rapat turut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, bahwa aliran listrik di Sumatera Barat hampir seluruhnya kembali menyala. Namun, beberapa titik di Sumatera Utara dan Aceh masih mengalami pemadaman. Presiden pun memerintahkan agar seluruh titik dapat dipulihkan secepatnya.

“Di Sumatera Utara masih ada beberapa titik, seperti di Langkat dan Tapanuli, yang listriknya belum menyala. Demikian juga di beberapa wilayah di Aceh. Presiden memerintahkan paling lambat besok malam, listrik harus sudah menyala seluruhnya,” ujar Teddy melalui unggahan @sekretaris.kabinet, Sabtu (6/12/2025).