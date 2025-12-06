Gelar Ratas di Hambalang, Prabowo Fokus Pemulihan Bencana Sumatera

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (6/12/2025).

Pertemuan yang digelar pada akhir pekan tersebut bertujuan memastikan percepatan penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatra.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo ingin mendapatkan laporan terkini dan paling rinci dari jajaran terkait situasi di lapangan, terutama wilayah yang masih terisolasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.

“Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan dari seluruh jajaran mengenai update penanganan tanggap darurat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat,” jelasnya.

Dalam ratas tersebut, Prabowo langsung menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan pemulihan akses jalur darat dan percepatan suplai logistik, terutama BBM, yang sempat terhambat akibat putusnya sejumlah ruas jalan dan jembatan utama.

“Bapak Presiden langsung memberikan petunjuk untuk mempercepat penanganan di daerah-daerah yang masih terisolasi, kemudian juga mempercepat distribusi BBM yang terhambat karena beberapa jalur terputus,” ucapnya.