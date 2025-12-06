Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Penerima MBG Capai 49 Juta, Lebih 7 Kali dari Singapura

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |08:40 WIB
Prabowo: Penerima MBG Capai 49 Juta, Lebih 7 Kali dari Singapura
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo mengungkapkan, penerima program bantuan Makanan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai 49 juta. Bahkan, jumlah ini seperti memberi makan 7 kali dari populasi Singapura.

Prabowo menyampaikan hal ini saat menghadiri acara Doa untuk Bangsa dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam (5/12/2025).

Mulanya, Prabowo di depan para elite menyinggung program pemerintahannya yang sudah berjalan selama satu tahun ini.

“Saya sudah satu tahun memimpin pemerintahan. Saya berdiri di sini, di depan rakyat semuanya, di depan saudara-saudara elit politik. Saya berdiri di sini, saya sudah buktikan, dalam satu tahun kita telah mencapai, dan kita telah mempersembahkan hasil-hasil nyata untuk rakyat kita,” ujar Prabowo.

“Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan tiap hari. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil, kita berhasil untuk masuk,” ungkap Presiden.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188134//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-FiEM_large.jpg
Bahlil Ingatkan Koalisi: Jangan Hanya Datang saat Senang, Pergi saat Susah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188132//presiden_prabowo_subianto-S9O0_large.jpg
Prabowo: Demokrasi Barat Belum Tentu Cocok untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188126//presiden_prabowo_subianto-62qC_large.jpg
Prabowo: Negara Bergerak Cepat Tangani Bencana, Indonesia Bangsa yang Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188123//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-t4wk_large.jpg
Lirik Prabowo Maju Pilpres 2029, Bahlil: Kan Alumni Golkar, Kalau Sudah Ada Ngapain Cari yang Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188118//presiden_prabowo_subianto-gmTf_large.jpg
Sebut Bencana sebagai Ujian, Prabowo: Alhamdulillah Kita Kuat Atasi Masalah Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188125//presiden_prabowo_subianto-QC0h_large.jpg
Prabowo: Politik Adalah Kehendak Memperbaiki Kehidupan Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement