Prabowo: Penerima MBG Capai 49 Juta, Lebih 7 Kali dari Singapura

JAKARTA - Presiden Prabowo mengungkapkan, penerima program bantuan Makanan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai 49 juta. Bahkan, jumlah ini seperti memberi makan 7 kali dari populasi Singapura.

Prabowo menyampaikan hal ini saat menghadiri acara Doa untuk Bangsa dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam (5/12/2025).

Mulanya, Prabowo di depan para elite menyinggung program pemerintahannya yang sudah berjalan selama satu tahun ini.

“Saya sudah satu tahun memimpin pemerintahan. Saya berdiri di sini, di depan rakyat semuanya, di depan saudara-saudara elit politik. Saya berdiri di sini, saya sudah buktikan, dalam satu tahun kita telah mencapai, dan kita telah mempersembahkan hasil-hasil nyata untuk rakyat kita,” ujar Prabowo.

“Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan tiap hari. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil, kita berhasil untuk masuk,” ungkap Presiden.