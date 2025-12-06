Bahlil Ingatkan Koalisi: Jangan Hanya Datang saat Senang, Pergi saat Susah!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai terdapat sisi positif dari keberadaan koalisi permanen. Menurutnya, koalisi permanen membuat partai politik tidak perlu lagi mencari format komposisi yang rumit.

“Ya, kalau koalisi permanen itu positifnya pertama adalah tidak perlu kita mencari-cari format lagi, sudah tahu. Jadi kalau ada empat atau lima partai, sudah bersama-sama itu saja koalisinya,” ujar Bahlil saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 5 Desember 2025 malam.

Namun, Bahlil mengaku belum mengetahui partai mana saja yang tertarik untuk ikut dalam koalisi permanen. Ia menekankan bahwa wacana dan konsep koalisi permanen ini perlu dibuka ke publik.

“Saya enggak tahu berapa partai yang bisa diajak koalisi permanen, yang penting wacana dan konsep ini harus dibuka,” ujarnya.