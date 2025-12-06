Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Lirik Prabowo Maju Pilpres 2029, Bahlil: Kan Alumni Golkar, Kalau Sudah Ada Ngapain Cari yang Lain?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |03:05 WIB
Lirik Prabowo Maju Pilpres 2029, Bahlil: Kan Alumni Golkar, Kalau Sudah Ada Ngapain Cari yang Lain?
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Partai Golkar melirik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk kembali maju dalam Pilpres 2029. Alasannya, Prabowo pernah menjadi kader Golkar.

“Ya Pak Prabowo ini kan juga kader Golkar, alumni Golkar. Kalau sudah ada yang terbaik, ngapain cari yang lain?” kata Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, usai perayaan puncak HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).

“Saya simpel-simpel saja. Saya orang timur itu kan ngomongnya apa adanya saja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar sejak awal telah mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, sebagaimana diputuskan dalam Munas.

“Golkar akan konsisten terus bersama-sama dengan pemerintah,” ujar Bahlil.

 

