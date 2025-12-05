Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Depan Prabowo, Bahlil Usulkan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |23:16 WIB
Di Depan Prabowo, Bahlil Usulkan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan tersebut ia sampaikan setelah pihaknya melakukan kajian mendalam.

Usulan itu disampaikan Bahlil langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara doa bersama Perayaan Puncak HUT ke-61 Golkar bertajuk “Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju” di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025).

“Satu tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan, bahwa pengkajian terus dilakukan oleh Golkar. Menurutnya, kepala daerah akan lebih baik jika dipilih oleh DPRD.

Halaman:
1 2
      
