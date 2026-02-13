Seluruh Anggota Fraksi Golkar di DPR Diinstruksikan Dukung Kebijakan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, meminta seluruh anggota Fraksi Golkar DPR RI untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan Sarmuji dalam acara tasyakuran peringatan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Ia mengatakan hal itu sebagai bentuk komitmen terhadap fatsun politik partainya.

Sarmuji menegaskan, Golkar menjunjung tinggi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai partai pendukung pemerintah.

"Seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar harus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata Sarmuji, Jumat.

Selain itu, Sarmuji juga meminta para legislator dari Fraksi Partai Golkar untuk tidak menyerang kawan sendiri sesama koalisi, khususnya yang duduk di eksekutif.