Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Orang Terluka Akibat Bus Adu Banteng di Cipulir, DPRD Panggil Direksi Transjakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |17:11 WIB
Puluhan Orang Terluka Akibat Bus Adu Banteng di Cipulir, DPRD Panggil Direksi Transjakarta
Puluhan Orang Terluka Akibat Bus Adu Banteng di Cipulir
A
A
A

JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil jajaran direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) perihal insiden bus Transjakarta kecelakaan di Koridor 13. Pemanggilan itu sebagai bentuk pengawasan atas kecelakaan adu banteng bus Transjakarta yang mengakibatkan 23 penumpang luka-luka.

“Ada 23 korban luka. Pasti kami panggil direksi untuk memperdalam,” kata Nova di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Pihaknya tidak akan serta merta menerima dugaan awal penyebab kecelakaan akibat sopir mengantuk. DPRD akan meminta pembukaan rekaman CCTV serta membahas teknis sistem pengawasan yang dimiliki Transjakarta.

Termasuk command center dan early warning system yang sebelumnya Komisi B sudah mendapat pemaparan dari pihak Transjakarta.

“Kita juga mau membedah command center yang saat ini dipakai di Transjakarta,” kata Nova.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203148/viral-aekH_large.jpg
Penampakan Terkini Bus Transjakarta yang Ringsek Usai Tabrakan di Jalur Langit Cipulir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203142/viral-Y0ad_large.jpg
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Jalur Langit, 23 Penumpang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203113/viral-p391_large.jpg
Breaking News! Dua Bus Transjakarta Tabrakan di Cipulir, Sejumlah Penumpang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201892/viral-lK1P_large.jpg
Viral Transjakarta Keluarkan Asap Tebal di Pancoran hingga Buat Panik Penumpang, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201410/viral-IlDc_large.jpg
Pemotor Tabrak TransJakarta hingga Masuk ke Dalam Kolong Bus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/338/3199768/pemerintah-LZWS_large.jpg
Penumpang Kesal Transjakarta Lama Datangnya, Pramono: Musim Hujan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement