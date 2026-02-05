Penumpang Kesal Transjakarta Lama Datangnya, Pramono: Musim Hujan!

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi keluhan penumpang Transjakarta yang dinilai semakin lama datangnya. Pramono menyebut kondisi ini tak terlepas dari faktor cuaca.

Pramono menjelaskan, di tengah curah hujan tinggi, mobilitas kendaraan ikut terganggu. Selain itu, sejumlah ruas jalan juga kerap terdampak genangan, sehingga memengaruhi operasional bus.

"Kenapa kemudian sekarang ini banyak keluhan, ada keluhan mengenai nunggunya lama? Yang pertama harus diakui karena musim hujan, sering kali menunggu cukup lama," ujar Pramono di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (5/2/2026).

Selain faktor cuaca, Pramono menambahkan jumlah pengguna moda transportasi umum di Jakarta juga terus meningkat. Dengan demikian, waktu tunggu bus turut terdampak.

"Kedua, orang naik transportasi umum di Jakarta sekarang meningkat dengan pesat. Karena apa? 15 golongan kami gratiskan. Itulah yang menyebabkan kemudian orang sekarang, naik transportasi umum itu menjadi habit baru," ujar dia.