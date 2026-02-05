Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penumpang Kesal Transjakarta Lama Datangnya, Pramono: Musim Hujan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |11:29 WIB
Penumpang Kesal Transjakarta Lama Datangnya, Pramono: Musim Hujan!
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi keluhan penumpang Transjakarta yang dinilai semakin lama datangnya. Pramono menyebut kondisi ini tak terlepas dari faktor cuaca.

Pramono menjelaskan, di tengah curah hujan tinggi, mobilitas kendaraan ikut terganggu. Selain itu, sejumlah ruas jalan juga kerap terdampak genangan, sehingga memengaruhi operasional bus.

"Kenapa kemudian sekarang ini banyak keluhan, ada keluhan mengenai nunggunya lama? Yang pertama harus diakui karena musim hujan, sering kali menunggu cukup lama," ujar Pramono di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (5/2/2026).

Selain faktor cuaca, Pramono menambahkan jumlah pengguna moda transportasi umum di Jakarta juga terus meningkat. Dengan demikian, waktu tunggu bus turut terdampak.

"Kedua, orang naik transportasi umum di Jakarta sekarang meningkat dengan pesat. Karena apa? 15 golongan kami gratiskan. Itulah yang menyebabkan kemudian orang sekarang, naik transportasi umum itu menjadi habit baru," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181774/transjakarta-Ichb_large.jpg
Transjakarta Rekayasa Rute Imbas Demo Buruh di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181661/bus_transjakarta-9Ens_large.jpg
Hore! Pegawai Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3180937/jak_linko-4Qck_large.jpg
Diduga Diadang Oknum Sopir Angkot, JakLingko Pulogadung-Kampung Melayu Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180196/transjakarta-6bZQ_large.jpg
Imbas Demo di Monas, Transjakarta Rekayasa Rute Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177913/kecelakaan-hlxZ_large.jpg
Transjakarta Tindak Tegas Pramudi Usai Kecelakaan di Halte Dukuh Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173012/transjakarta-TOIp_large.jpg
Layanan Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota Kembali Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement