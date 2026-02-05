Sampah di Tangsel Menggunung, Pramono ke Andra Soni: Saya Angkutin!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menawarkan pengangkut sampah untuk membantu mengangkut sampah di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pramono menyampaikan itu langsung kepada Gubernur Banten, Andra Soni saat bertemu di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pramono mengatakan, langkah ini menandakan bahwa pengembangan setiap daerah tidak mengenal batas wilayah. Pemerintah Daerah harus saling mendukung satu sama lain.

"Saya sampai mengatakan, pak Gubernur, kalau sampahnya Tangerang Selatan belum bisa ini (ditangani), saya bantuin pak, saya angkutin," ujar Pramono menceritakan perbincangan keduanya.

Namun demikian, Pramono belum menjanjikan terkait tempat pembuangaanya. Pramono menyebut akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

"Mengenai pembuangannya ya tentunya sepenuhnya kewenangan dari Tangerang Selatan. Jadi intinya begini, kami ingin untuk saling mengisi," ujar Pramono.

Sekadar informasi, tumpukan sampah terus memenuhi berbagai bahu jalan-jalan utama di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kondisi itu disebabkan adanya penutupan TPA Cipeucang.