Masalah Sampah di Tangsel, Benyamin: Penanganannya Bakal Diperkuat dari Hulu ke Hilir

TANGSEL – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengakui, masalah sampah menjadi pelajaran penting sekaligus titik balik dalam membenahi layanan publik. Kritik dan masukan masyarakat menjadi dasar untuk melakukan pembenahan.

“Masukan, kritik, dan keluhan warga kami jadikan dasar untuk melakukan perbaikan besar. Di tahun 2026, kami berkomitmen melakukan peningkatan layanan publik secara menyeluruh dan lebih terukur. Penanganan sampah akan kami perkuat dari hulu hingga hilir, dengan sistem yang lebih tertib, berkelanjutan, dan berorientasi pada kenyamanan warga,” ujarnya, dikutip Kamis (1/1/2026).

Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kesabaran, kepedulian, serta kepercayaan terhadap pemerintah sepanjang 2025. Menurutnya, layanan publik adalah wajah pemerintah yang dirasakan langsung masyarakat setiap hari.

“Ketika layanan itu belum berjalan baik, maka yang terganggu bukan hanya sistem, tetapi kenyamanan, kesehatan, dan rasa keadilan warga,” katanya.

Benyamin juga mengaku masih ada keterbatasan dalam berbagai layanan baik itu administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, kesehatan, transportasi, ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta layanan digital. Dari seluruh layanan tersebut, persoalan sampah adalah yang paling terasa dampaknya bagi warga.

“Ketika sampah menumpuk di jalan, menimbulkan bau, dan mengganggu aktivitas sehari-hari, saya memahami betul rasa tidak nyaman, kecewa, bahkan marah yang dirasakan masyarakat,” tuturnya.

“Atas kondisi itu, dari hati yang paling dalam, atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh warga Tangerang Selatan. Ini adalah tanggung jawab kami, dan kami tidak akan menghindar dari persoalan ini,” imbuhnya.