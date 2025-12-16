Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemkot Tangsel Minta Maaf soal Tumpukan Sampah, Janji Angkut Sebelum Tahun Baru

Nunung Purnomo , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |09:47 WIB
Pemkot Tangsel Minta Maaf soal Tumpukan Sampah, Janji Angkut Sebelum Tahun Baru
Tumpukan Sampah Ditutupi terpal di Ciputat (foto: Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, atas munculnya tumpukan sampah di sejumlah ruas jalan dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Pemkot memastikan seluruh sampah di jalanan akan diangkut sebelum pergantian tahun.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang saat ini ditutup sementara akibat telah melebihi kapasitas daya tampung.

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saat ini TPA Cipeucang memang ditutup sementara karena kapasitasnya sudah melebihi daya tampung," ujar Pilar, Senin 15 Desember 2025.

Meski demikian, Pilar menegaskan, Pemkot Tangsel berkomitmen untuk segera mengatasi persoalan tersebut. Ia memastikan seluruh tumpukan sampah di jalanan akan ditangani dan diangkut sebelum akhir tahun.

"Kami menjamin seluruh sampah yang ada di jalanan akan diangkut sebelum pergantian tahun," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190142//pemkot_tangsel_semprot_penghilang_bau-7M9A_large.png
Tangani Tumpukan Sampah, Pemkot Tangsel Pakai Terpal hingga Semprot Penghilang Bau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189785//sampah_penuhi_jalan_utama_tangsel-5GYc_large.jpg
Horor! Sampah Penuhi Jalan Utama Tangsel Imbas Penutupan TPA Cipeucang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187021//prabowo-V38C_large.jpg
Instruksi Presiden, Pemerintah Minta Daerah Ambil Langkah Besar Atasi Masalah Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186335//ratu_maxima-rObx_large.jpg
Ratu Belanda Maxima Apresiasi Bayar Cicilan KPR di RI Pakai Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186182//pengelolaan_sampah-uRbN_large.png
Gandeng Investor, Proyek Waste to Energy Atasi Ketahanan Energi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182977//pemerintah-i2O0_large.jpg
Satpol PP Gandeng KLH Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement