Tangani Tumpukan Sampah, Pemkot Tangsel Pakai Terpal hingga Semprot Penghilang Bau

TANGSEL - Tumpukan sampah yang muncul di bawah Flyover Ciputat dan sekitar Puskesmas Serpong mendapat penanganan cepat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melalui langkah penutupan terpal dan penyemprotan pengendali bau.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, Bani Khosyatullah mengatakan, upaya tersebut merupakan penanganan sementara sambil memastikan proses pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan optimal.

"Penutupan dengan terpal dan penyemprotan kami lakukan agar dampak bau dapat diminimalkan, khususnya bagi warga di sekitar lokasi. Ini bagian dari langkah cepat agar kondisi tetap terkendali dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat," ujar Bani dikutip dari akun instagram @humaskotatangsel, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, penyemprotan dilakukan menggunakan cairan ramah lingkungan yang berfungsi menekan aroma tidak sedap sekaligus menjaga kebersihan area sekitar. Selain itu, petugas lapangan disiagakan untuk memantau kondisi tumpukan sampah secara berkala.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Karena itu, penguatan teknis terus kami lakukan, mulai dari pengangkutan, pengendalian bau, hingga penataan lokasi agar lebih tertib dan aman," jelasnya.