HOME NEWS NASIONAL

Instruksi Presiden, Pemerintah Minta Daerah Ambil Langkah Besar Atasi Masalah Sampah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |13:21 WIB
Instruksi Presiden, Pemerintah Minta Daerah Ambil Langkah Besar Atasi Masalah Sampah
Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Sri Purwaningsih
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Sri Purwaningsih, menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah (Pemda) melakukan langkah besar dalam penanganan sampah.  

Hal itu diungkapkan Sri Purwaningsih saat Rapat Koordinasi Nasional Fasilitasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Jakarta.

"Presiden telah memberikan wake-up call bahwa persoalan sampah bukan lagi masalah operasional semata, tetapi sudah menjadi persoalan strategis nasional. Kita butuh loncatan transformasi, bukan sekadar langkah kecil,” ujar Sri dikutip, Senin (1/12/2025).

Sri menyoroti beberapa catatan kritis dari hasil verifikasi lapangan yang harus segera dituntaskan oleh Pemda dan lintas sektor.

"Masih ada lokasi yang status lahannya belum selesai, ada daerah yang belum memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) khusus PSEL, serta akses jalan yang belum memadai," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa PSEL memerlukan kolaborasi lintas batas administratif karena wilayah aglomerasi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, terutama untuk memenuhi kuota pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari.

 

Halaman:
1 2
      
