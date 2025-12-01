Kunjungi Korban Banjir Tapanuli Tengah, Prabowo: Mereka Masih Syok

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menemui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). Dia mengungkapkan bahwa para pengungsi masih mengalami syok akibat bencana yang melanda.

“Ya tentunya mereka masih dalam kondisi syok. Ya, saya kira pemerintah sudah membuat yang terbaik,” tegas Prabowo.

Prioritas pemerintah saat ini kata Prabowo adalah pengiriman bantuan untuk para korban terdampak. Selain itu, dia juga mengatakan pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) akan terus dilakukan agar mobilitas terus berjalan.

Namun tidak hanya BBM, Prabowo juga memastikan listrik-listrik yang sempat terputus akibat banjir juga akan dipulihkan. Dia memastikan bahwa semua pihak mengupayakan agar tidak ada desa yang terisolir lagi.

“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang harus diperlukan terutama BBM yang sangat penting, listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya, BBM tadi yang dilaporkan ke saya sangat penting ada berapa desa yang terisolasi insyaallah kita bisa tembus,” ujar Prabowo.

Dia juga menyampaikan penghargaannya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumut.

“Saya tadi sampaikan penghargaan terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat,”ujarnya.

“Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helicopter hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua insya Allah kita dengan kerjasama erat team work yang baik kita bisa segera menghadapi musibah ini segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan kesulitan rakyat sekarang ini,” pungkasnya.