HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sebut Sultan Hamengkubuwono X Mirip Kapten dari Pasukan Khusus

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |17:19 WIB
Prabowo Sebut Sultan Hamengkubuwono X Mirip Kapten dari Pasukan Khusus
Prabowo Sebut Sultan Hamengkubuwono X Mirip Kapten dari Pasukan Khusus
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menyebut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang terlihat lebih muda. Prabowo menilai penampilan Sultan mirip seorang kapten dari pasukan khusus.

Pujian itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, DI Yogyakarta, pada Rabu (19/11/2025).

"Saya kira tadi kapten dari pasukan khusus. Baik, saya kira demikian. Jangan lama-lama Prabowo dikasih podium," kelakar Prabowo.

"Saya kira itu sekali lagi selamat ke semua pihak. Terima kasih. Sri Sultan, saya juga tadi panggil Sri Sultan juga tambah muda kelihatannya," lanjut Prabowo.

Prabowo selain meresmikan Jembatan Kabanaran juga turut meresmikan empat proyek infrastruktur lain secara hybrid dari berbagai daerah di Indonesia.

Keempat proyek yang juga ikut diresmikan adalah Underpass Gatot Subroto di Provinsi Sumatera Utara, Jembatan Sungai Sambas Besar di Provinsi Kalimantan Barat, serta Underpass Joglo Surakarta dan Flyover Cangguk di Provinsi Jawa Tengah. Peresmian ini menandai peningkatan konektivitas dan memperkuat akses masyarakat terhadap jalur logistik serta mobilitas antarwilayah.

Dia juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam meningkatkan pemerataan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.

“Ini nanti akan diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata,’’ujar Prabowo.

 

Telusuri berita news lainnya
