Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Reaksi Tak Terduga Prabowo soal Komentar Nyinyir Penanganan Bencana Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |15:30 WIB
Begini Reaksi Tak Terduga Prabowo soal Komentar Nyinyir Penanganan Bencana Sumatera
Presiden Prabowo Subianto
A
A
A

ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto menanggapi komentar nyinyir sejumlah pihak terkait penanganan bencana di wilayah Sumatera. Prabowo menegaskan hal itu tidak boleh memengaruhi fokus pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian Danantara, di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

 “Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya, yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif,” ujarnya.

Prabowo mencontohkan kritik yang mempertanyakan kehadiran pejabat di lokasi bencana. Menurutnya, kehadiran pemimpin bukan untuk seremonial atau bekerja secara fisik, melainkan memastikan kebutuhan dan permasalahan di lapangan dapat segera ditangani.

“Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? hanya datang melihat saudara-saudara serba susah,"ujarnya.

"Menteri tidak datang dibilang tidak peduli, menteri datang ya masa menteri ikut macul, bukan itu. Pejabat datang pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat kan begitu,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan pentingnya komunikasi langsung dengan pemerintah daerah agar keputusan bisa diambil berdasarkan kondisi nyata di wilayah terdampak.

“Saya datang ketemu Gubernur, Gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini ada saya tahu langsung saya bisa cek kan begitu ceritanya ya. Jadi ini ada tapi ya mudah-mudahan saudara saya, saya percaya dengan bukti,”tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193031/prabowo-ZwuJ_large.jpg
Soroti Kritikan Menteri ke Lokasi Bencana Sumatera, Prabowo Masa Ikut Macul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193028/prabowo-5ApO_large.jpg
Koreksi Kepala BNPB soal Uang Lelah Prajurit TNI, Prabowo: Tentara Nggak Boleh Lelah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193027/prabowo-r7tu_large.jpg
Prabowo: Saya Minta Maaf Belum Bisa ke Semua Titik Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193007/prabowo-gD7V_large.jpg
Awal Tahun 2026, Prabowo Cek Pembangunan Huntara Korban Banjir Bandang di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3192985/prabowo-BQ8r_large.jpg
Bencana Sumatera, Prabowo: Kita Cabut Izinnya yang Tidak Patuh Hukum dan Undang-Undang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3192970/prabowo-bYRl_large.jpg
Prabowo: Kita Tidak Akan Tinggalkan Rakyat di Tengah Musibah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement