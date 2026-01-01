Prabowo: Saya Minta Maaf Belum Bisa ke Semua Titik Bencana Sumatera

ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pasalnya, Prabowo belum dapat mengunjungi seluruh lokasi terdampak.

Permintaan maaf Presiden Prabowo itu disampaikan saat meninjau pembangunan rumah hunian Danantara, Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

“Hari ini saya hadir di sini, saya diminta meninjau kondisi pembangunan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di tiga Provinsi,” ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, sehari sebelumnya ia telah mengunjungi Tapanuli Selatan dan kemudian melanjutkan kunjungan ke Aceh Tamiang yang disebutnya sebagai salah satu kabupaten dengan dampak bencana terbesar.

“Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan dan hari ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar dampak bencana tersebut,” katanya.

Prabowo telah menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan para Gubernur di tiga provinsi terdampak bencana bahwa sejumlah daerah mempertanyakan ketidakhadirannya secara langsung di wilayah mereka.

“Dan saya tahu, bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai,"ujarnya.