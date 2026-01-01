Bencana Sumatera, Prabowo: Kita Cabut Izinnya yang Tidak Patuh Hukum dan Undang-Undang!

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kemajuan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Selatan. Dalam sambutannya di hadapan para warga terdampak, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa tidak ada desa yang terisolasi di wilayah Tapanuli Selatan.

“Juga di seluruh Sumatera Utara sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa sekarang mungkin tinggal lima desa yang masih terputus,” ujarnya, dikutip Kamis (1/1/2026).

Prabowo juga menegaskan pemerintah tidak akan ragu bertindak tegas terhadap pihak yang melanggar hukum.

“Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya. Kita di tahun depan ini tidak akan ragu-ragu bertindak melindungi kepentingan bangsa, kepentingan negara dan terutama kepentingan rakyat kita,” tegasnya.

Sementara, Prabowo juga telah meninjau pembangunan infrastruktur darurat termasuk jembatan yang berhasil diselesaikan dalam waktu singkat. Presiden pun menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak baik dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan masyarakat.

“Saya tadi periksa jembatan yang baru dibangun, juga dibangun dalam waktu yang cukup singkat. Biasanya jembatan seperti itu butuh waktu tiga minggu sampai satu bulan, ini berhasil dilaksanakan berapa hari? Sepuluh hari bisa dilaksanakan,’’ujarnya.

‘’Terima kasih, ini adalah hasil kerja keras semua lembaga, TNI, Polri, Masyarakat, PU, BNPB, hampir semua lembaga K/L hadir di sini yang saya lihat,” lanjutnya.