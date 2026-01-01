Momen Prabowo Tahun Baru Bersama Korban Bencana di Tapsel, Kebersamaan dan Tanpa Sekat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memilih menghabiskan malam Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/2025) malam. Suasana hangat dan penuh kebersamaan di tengah keterbatasan pascabencana terlihat di lokasi.

Di Posko Kesehatan Kodam I/Bukit Barisan, kehadiran Prabowo mengubah suasana menjadi lebih ceria. Tepuk tangan, senyum lebar, dan tawa anak-anak menyambut Kepala Negara yang datang tanpa jarak, tanpa protokoler yang kaku, dan langsung berbaur dengan masyarakat.

Tanpa sekat dan tanpa formalitas, Prabowo tampak bersalaman, menyapa satu per satu warga, serta duduk bersama mereka menantikan detik-detik pergantian tahun. Momen sederhana tersebut menjadi penguat batin bagi warga yang masih menjalani masa pemulihan.

Di tengah suasana darurat, kebersamaan itu menghadirkan kebahagiaan yang tulus. Tidak ada pesta kembang api atau perayaan meriah, namun kehadiran Prabowo memberi rasa aman dan keyakinan bahwa negara hadir dan berdiri bersama rakyatnya.

Menjelang pergantian tahun, Prabowo bersama warga menyanyikan lagu-lagu nasional di antaranya “Tanah Air” dan “Rayuan Pulau Kelapa”. Lagu-lagu tersebut menggema pelan, menyatukan harapan di tengah suasana malam yang khidmat.