Seskab Teddy Sebut Besok Presiden Prabowo Tinjau Huntara di Aceh Tamiang

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bakal meninjau hunian sementara (huntara) yang dibangun BPI Danantara di Aceh Tamiang, Aceh, pada Kamis (1/1/2026).

“Besok pagi ke Aceh Tamiang. Ada rumah hunian yang dibuat Danantara, instruksi Bapak Presiden besok kita cek. Seharusnya 500-600 insya Allah jadi, ya besok kita cek,” ungkap Seskab Teddy kepada awak media, Rabu (31/12/2025).

Seskab Teddy mengatakan, siang hari tadi, Presiden Prabowo telah meninjau langsung jembatan ke-13 yang telah selesai dibangun yakni Jembatan Bailey Sungai Garoga sepanjang 44 meter. Seskab Teddy menyampaikan, meski jembatan tersebut telah dapat diakses, penerapan sistem buka tutup masih dalam tahap awal operasional.

“Sudah (bisa diakses) tentunya karena baru 2 hari ya ada buka tutup begitu, kemudian gantian. Biasa kita tes agar walaupun selesai cepat tapi kita mau aman, jadi tidak hanya asal cepat, yang penting aman juga,” ujarnya.

Dengan pulihnya sejumlah infrastruktur penghubung, Seskab menyampaikan, aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi terdampak juga mulai berjalan kembali.

“Kan perbatasan dan salah satu rute yang sulit juga, kanan kirinya sedang pembersihan juga. Sudah beberapa minggu ini, ya ini Anda lihat sendiri ekonomi sudah berjalan. Tadi warga, warung-warung buka, kemudian toko-toko, UMKM itu sudah buka,” ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)