INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Istana Ungkap Alasan Prabowo Tutup Akhir Tahun di Lokasi Bencana

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |18:34 WIB
Istana Ungkap Alasan Prabowo Tutup Akhir Tahun di Lokasi Bencana
Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Tapanuli Selatan (foto: Biro Pers Kepresidenan)
TAPANULI SELATAN – Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto kembali berkunjung ke Sumatera untuk memantau langsung perkembangan penanganan bencana. Prabowo menutup akhir tahun 2025 dengan meninjau lokasi bencana.

"Hari ini Bapak Presiden terjun ke Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya ke Batang Toru. Di sini ada salah satu desa yang terdampak sangat berat,” kata Prasetyo, Rabu (31/12/2025).

Prasetyo menjelaskan, kedatangan Prabowo bertujuan memastikan proses penanganan bencana berjalan maksimal, terutama perbaikan Jembatan Sungai Garoga yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.

"Supaya jembatan tersebut dapat segera berfungsi untuk mempercepat pemulihan, termasuk untuk segera masuk ke tahap rekonstruksi," ujarnya.

 

