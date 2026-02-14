Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mardiono: Tak Ada Percepatan Pembangunan Tanpa Keselarasan Kebijakan Pusat dan Daerah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |21:05 WIB
Mardiono: Tak Ada Percepatan Pembangunan Tanpa Keselarasan Kebijakan Pusat dan Daerah
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pesan tersebut sangat relevan dengan tugas dan fungsi DPRD.

Demikian disampaikan Mardiono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PPP di Discovery Hotel, Bali, Sabtu (14/2/2026).

“Tidak ada percepatan pembangunan tanpa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Dan tidak ada pemerataan kesejahteraan tanpa orkestrasi program lintas level pemerintahan,” kata Mardiono.

Utusan Khusus Presiden (UKP) ini juga meminta seluruh kader PPP yang saat ini duduk di DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk menjadi jembatan sinergi kebijakan.

Selain itu, kata dia, Bimtek ini juga diarahkan untuk menyatukan persepsi kader terhadap garis perjuangan partai yang berorientasi pada aspirasi rakyat.

“Bimtek ini untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar efisien dan sejalan dengan arah serta tujuan kebijakan,” lanjutnya.

“Di bidang politik, kita menyatukan persepsi arah perjuangan partai. Tugas kepartaian harus membawa aspirasi rakyat,” ujarnya.

Mardiono menyebut, penyamaan persepsi tersebut sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi PPP dalam menghadapi Pemilu 2029.

 

Prabowo Subianto PPP Mardiono
