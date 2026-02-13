Advertisement
Pemerintah Imbau ASN Implementasikan Arahan Presiden soal Gerakan ASRI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |19:53 WIB
JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto mengagas Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Noudy R.P Tendean menegaskan pentingnya implementasi arahan Prabowo dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di lingkungan kerja. 

Gerakan Indonesia ASRI tidak boleh dipahami hanya sebagai agenda seremonial, tetapi harus diwujudkan sebagai kebiasaan yang melekat dalam pola kerja sehari-hari aparatur sipil negara (ASN).

"Sudah menjadi tugas kita Bapak/Ibu untuk menjaga lingkungan kerja kita menjadi lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, yang nantinya akan berdampak terhadap semangat kerja," ujar Noudy di Command Center BSKDN pada, Jumat, (13/2/2026). 


Aspek aman dan sehat dalam program ASRI juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan lingkungan kerja yang tertib, bebas dari potensi bahaya, serta mendukung kesehatan fisik dan mental pegawai.

Sementara itu, unsur resik dan indah mencerminkan komitmen terhadap kebersihan dan estetika ruang kerja yang dapat meningkatkan produktivitas.

Oleh karena itu dia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan Gerakan Indonesia ASRI sebagai gerakan kolektif yang berkelanjutan. 

 

