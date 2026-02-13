Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hukum Jangan Jadi Alat Politik, Prabowo: Saya Berani Berikan Abolisi dan Amnesti!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |18:56 WIB
Hukum Jangan Jadi Alat Politik, Prabowo: Saya Berani Berikan Abolisi dan Amnesti!
Hukum Jangan Jadi Alat Politik, Prabowo: Saya Berani Berikan Abolisi dan Amnesti!
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Dia juga mengingatkan agar hukum tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk menyerang lawan politik.

Demikian disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

“Kita bertekad ya, saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan,” tegas Prabowo.

Sebagai presiden yang mendapat mandat rakyat, dirinya bertanggung jawab memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan. Bahkan, ia menyatakan siap menggunakan kewenangan konstitusionalnya jika menemukan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum.

“Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” ujar Prabowo.

 Prabowo juga menyoroti pentingnya standar pembuktian yang tinggi dalam setiap putusan pengadilan. Ia menegaskan bahwa vonis harus dijatuhkan tanpa menyisakan keraguan.

 “Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun,” katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201471/prabowo-oimO_large.jpg
Daftar Penerima Tanda Kehormatan Penggerak MBG dari Prabowo, Ada Kapolda Jateng hingga Kapolres Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201461/prabowo_subianto-Nt52_large.jpg
Soroti Korupsi, Prabowo Lebih Takut Birokrat daripada Kuntilanak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201444/prabowo-g7qY_large.jpg
Prabowo: Kalau Nggak Ada Demokrasi, Gue Nggak Jadi Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201432/prabowo-J2su_large.jpg
Prabowo Beri Tanda Kehormatan 70 Tokoh Penggerak Gizi dan Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201314/pakistan-Hjr8_large.jpg
Prabowo Terima Delegasi Pakistan Bahas Pertahanan, Investasi hingga KTT D8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201293/prabowo-isgK_large.jpg
Entaskan Kemiskinan, Prabowo Minta Kebut Pembangunan Kampung Nelayan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement