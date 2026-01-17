Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Buka Muswil PPP, Mardiono Minta Dukung Program Pemerintahan Prabowo

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |15:09 WIB
Buka Muswil PPP, Mardiono Minta Dukung Program Pemerintahan Prabowo
Ketum PPP Mardiono (Foto: Ist)
A
A
A

BABEL – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta seluruh kader mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
 
Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Swiss-Bel Hotel Pangkalpinang, Sabtu (17/1/2026).

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini menegaskan, Muswil bukan sekadar agenda memilih kepengurusan baru, melainkan momentum strategis untuk memperkuat soliditas internal sekaligus merumuskan arah kerja politik partai ke depan.

“Muswil ini selain menyusun kepengurusan baru, juga harus memperkuat soliditas dan merumuskan program kerja yang akan dilaksanakan kader PPP, baik di eksekutif maupun legislatif,” ujar Mardiono dalam keterangannya.

Ia menekankan, soliditas kader menjadi fondasi utama agar partai berlambang kakbah mampu hadir di tengah masyarakat dengan membawa kemaslahatan. Karena itu, kader diminta aktif mendukung agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya percepatan kesejahteraan masyarakat.

“Kader PPP harus hadir di tengah umat dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bangka Belitung,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Prabowo Subianto Mardiono PPP
