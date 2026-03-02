Kronologi Lengkap TNI-Polri Kuasai Markas KKB, Sita Uang Puluhan Juta hingga Senjata Api

NABIRE — Pasukan gabungan TNI-Polri melakukan upaya penegakan hukum terhadap kelompok KKB Aibon Kogoya. Dalam operasi tersebut, terjadi kontak tembak antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Aparat menguasai lokasi dan mengamankan sejumlah barang bukti penting.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, mengungkapkan kronologi penindakan tersebut. Yusuf mengatakan, setelah aparat memperoleh informasi terkait keberadaan KKB di salah satu markas persembunyian mereka.

“Saat personel gabungan mendekati lokasi, kelompok bersenjata melakukan perlawanan sehingga terjadi baku tembak. Setelah beberapa waktu, kelompok tersebut melarikan diri meninggalkan sejumlah perlengkapan dan logistik di markas,” ujar Kombes Yusuf, Senin (2/3/2026).

Dalam penggeledahan di lokasi, aparat mengamankan 561 butir amunisi dari berbagai kaliber, baik untuk senjata laras panjang maupun pendek, serta 10 magazen, magazen senjata api jenis SS1 dan senjata api jenis AK-101. Selain itu, turut diamankan 12 unit telepon genggam, lima unit handy talky (HT), serta uang tunai sebesar Rp79.900.000.

“Temuan lain yang menjadi perhatian aparat adalah dua unit telepon genggam yang diduga milik korban aksi kekerasan sebelumnya. Satu di antaranya diduga milik anggota Brimob Batalion C yang gugur akibat aksi penyerangan tahun lalu,”ujarnya.

Sementara satu unit lainnya diduga milik seorang karyawan sipil atau petugas keamanan dalam peristiwa pembakaran pos pengamanan PT Kristalin di Nabire oleh KKB beberapa pekan lalu.