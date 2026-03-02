Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Lengkap TNI-Polri Kuasai Markas KKB, Sita Uang Puluhan Juta hingga Senjata Api

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |16:08 WIB
Kronologi Lengkap TNI-Polri Kuasai Markas KKB, Sita Uang Puluhan Juta hingga Senjata Api
Kronologi Lengkap TNI-Polri Kuasai Markas KKB, Sita Uang Puluhan Juta hingga Senjata Api
A
A
A

NABIRE — Pasukan gabungan TNI-Polri melakukan upaya penegakan hukum terhadap kelompok KKB Aibon Kogoya. Dalam operasi tersebut, terjadi kontak tembak antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Aparat menguasai lokasi dan mengamankan sejumlah barang bukti penting.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, mengungkapkan kronologi penindakan tersebut. Yusuf mengatakan, setelah aparat memperoleh informasi terkait keberadaan KKB di salah satu markas persembunyian mereka.

“Saat personel gabungan mendekati lokasi, kelompok bersenjata melakukan perlawanan sehingga terjadi baku tembak. Setelah beberapa waktu, kelompok tersebut melarikan diri meninggalkan sejumlah perlengkapan dan logistik di markas,” ujar Kombes Yusuf, Senin (2/3/2026).

Dalam penggeledahan di lokasi, aparat mengamankan 561 butir amunisi dari berbagai kaliber, baik untuk senjata laras panjang maupun pendek, serta 10 magazen, magazen senjata api jenis SS1 dan senjata api jenis AK-101. Selain itu, turut diamankan 12 unit telepon genggam, lima unit handy talky (HT), serta uang tunai sebesar Rp79.900.000.

“Temuan lain yang menjadi perhatian aparat adalah dua unit telepon genggam yang diduga milik korban aksi kekerasan sebelumnya. Satu di antaranya diduga milik anggota Brimob Batalion C yang gugur akibat aksi penyerangan tahun lalu,”ujarnya.

Sementara satu unit lainnya diduga milik seorang karyawan sipil atau petugas keamanan dalam peristiwa pembakaran pos pengamanan PT Kristalin di Nabire oleh KKB beberapa pekan lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204512/kkb-hb1m_large.jpg
Breaking News! Baku Tembak Pecah, Markas KKB Digempur Pasukan Khusus Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203641/kkb-kltJ_large.jpg
KKB Rampas Senjata dan Amunisi Usai Bunuh Serda Hamdani, TNI: Masih Kita Investigasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203612/kkb-Ealv_large.jpg
Serda Hamdani Tewas Usai KKB Bakar Pos Penjagaan, Begini Reaksi Tegas TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203607/kkb-Z0aA_large.jpg
Kapendam Tegaskan yang Dibakar KKB di Nabire Bukan Pos TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/340/3203087/tni-pSzW_large.jpg
Korban Tewas Penyerangan KKB di Nabire Anggota TNI dan Warga Sipil, Ini Kronologi dan Identitas Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/340/3203033/kkb-KoAH_large.jpg
Biadab! KKB Pimpinan Aibon Kogoya Serang Pos Penjagaan, 2 Orang Tewas Dibakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement