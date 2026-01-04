Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Matangkan Struktur, PPP Gelar Musyawarah Wilayah di Kaltara

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |23:44 WIB
Matangkan Struktur, PPP Gelar Musyawarah Wilayah di Kaltara
PPP Kaltara gelar Muswil (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) guna mematangkan struktur kepengurusan pasca-muktamar. Selain itu, untuk mempersiapkan langkah-langkah politik ke depan.

“Muswil pada intinya membahas laporan pertanggungjawaban pengurus serta menetapkan formatur kepengurusan baru yang sudah terbentuk semalam,” ujar Ketua DPW PPP Kaltara Ismail Malassa, dikutip Minggu (4/12/2025).

Menurutnya, lebih dari 50 persen pengurus merupakan regenerasi dari kepemimpinan sebelumnya. Pihaknya mengungkapkan, tengah mempersiapkan berbagai strategi politik hingga penguatan struktur kepengurusan di tingkat wilayah.

Pasca-muktamar, formatur diberi mandat untuk menyusun kepengurusan di tingkat Provinsi. Ia menambahkan, ada lima kabupaten dan kota di Kaltara akan menyusul melalui pelaksanaan musyawarah cabang sebagai bagian dari konsolidasi struktural partai.

“DPW, DPC, PAC sampai ke tingkat desa akan dilakukan optimalisasi. Setelah muktamar, struktur ke bawah dilakukan evaluasi sebagai bentuk persiapan menghadapi Pemilu 2029,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP turut menghadiri Muswil sebagai penguatan soliditas internal partai dari bawah hingga pusat. Konsolidasi dan regenerasi kepengurusan menjadi modal utama partai dalam menghadapi pesta demokrasi mendatang. 

“Muswil ini untuk konsolidasi internal, memperkuat soliditas antar pengurus dari bawah hingga pusat,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
