HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Hukum Tak Boleh Jadi Alat untuk Ngerjain Lawan Politik

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |07:57 WIB
Prabowo: Hukum Tak Boleh Jadi Alat untuk Ngerjain Lawan Politik (Biro Pers Setpres)
Prabowo: Hukum Tak Boleh Jadi Alat untuk Ngerjain Lawan Politik (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya agar mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu, Presiden meminta aparat hukum tidak menyalahgunakan wewenangnya.

1. Tegakkan Hukum

"Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh,” kata Prabowo saat memberi sambutan pada Indonesia Economic Outlook, di Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026). 

Hal itu pernah dibuktikan saat Prabowo tak segan-segan memberikan abolisi dan amnesti terhadap beberapa tokoh politik. Menurutnya, pengadilan harus memberikan keputusan yang adil.

Jika ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, penegak hukum tidak boleh memberikan keputusan yang keliru.

"Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun,” tutur Prabowo.

Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin stabilitas dan ketenangan masyarakat. Prabowo mengatakan, pemerintahan yang bersih dan adil merupakan prasyarat menuju kemajuan.

"Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
