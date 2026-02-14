Kim Jong Un Akan Tunjuk Putrinya Sebagai Pemimpin Korut Selanjutnya

SEOUL — Badan intelijen Korea Selatan mengatakan yakin bahwa Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un hampir pasti akan menunjuk putrinya yang masih remaja sebagai pemimpin masa depan negara itu. Penilaian Badan Intelijen Nasional (NIS) ini muncul ketika Korea Utara bersiap mengadakan konferensi politik terbesarnya akhir bulan ini, di mana Kim diharapkan akan menguraikan tujuan kebijakan utamanya untuk lima tahun ke depan.

Dalam pengarahan pada Kamis (12/2/2026), para pejabat NIS mengatakan mereka memantau dengan cermat apakah putri Kim — yang diyakini bernama Kim Ju Ae dan berusia sekitar 13 tahun — akan muncul bersamanya di hadapan ribuan delegasi pada Kongres Partai Buruh yang akan datang.

Pertama kali tampil di depan publik pada uji coba rudal jarak jauh pada November 2022, Kim Ju Ae sejak itu menemani ayahnya ke semakin banyak acara, termasuk uji coba senjata, parade militer, dan peresmian pabrik. Ia ikut bersamanya ke Beijing September lalu untuk pertemuan puncak pertama Kim dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping dalam enam tahun terakhir, di sela-sela acara peringatan Perang Dunia II.