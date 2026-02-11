Buntut Pernyataan Impor Perawan Vietnam, Gubernur di Korsel Dipecat dari Partai

SEOUL – Partai Demokrat (DPK) yang berkuasa di Korea Selatan telah memecat Kepala Kabupaten Jindo, Kim Hee-soo, dari jajarannya. Keputusan itu diambil setelah pejabat daerah tersebut menyerukan “impor perawan” dari luar negeri untuk mengatasi masalah demografi negara.

Partai tersebut mengadakan pertemuan Dewan Tertinggi luar biasa pada Senin (9/2/2026) untuk membahas dampak dari pernyataan kontroversial yang dibuat oleh Kim pekan lalu. Pernyataan pejabat tersebut menyebabkan kegemparan nasional dan secara luas dianggap tidak pantas serta merendahkan perempuan.

“Keputusan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap kontroversi publik yang disebabkan oleh pernyataan merendahkan baru-baru ini tentang perempuan asing,” kata juru bicara utama DPK, Park Soo-hyun, setelah pertemuan tersebut, sebagaimana dilansir RT.

Kepala daerah kepulauan selatan itu membuat komentar kontroversial tersebut pada Rabu (4/2/2026) selama pertemuan tentang integrasi administratif antara Provinsi Jeolla Selatan dan Gwangju, kota metropolitan terbesar keenam di negara itu.