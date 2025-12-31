Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Sapa Petugas Pencari Korban Hilang di Tapanuli Selatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |16:59 WIB
Momen Prabowo Sapa Petugas Pencari Korban Hilang di Tapanuli Selatan
Momen Prabowo Sapa Petugas Pencari Korban Hilang di Tapanuli Selatan (tangkapan layar)
TAPANULI SELATAN - Presiden Prabowo Subianto sempat menghentikan laju mobil kepresidenan saat dalam perjalanan menuju jembatan bailey Sungai Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Rabu (31/12/2025) untuk menyapa beberapa petugas polisi yang masih bekerja dengan anjing K-9 untuk mencari korban hilang di wilayah itu.

1. Prabowo Sapa Petugas

Prabowo sempat turun dari kendaraan dan berbincang dengan para personel polisi. 

"Yang satu, 22 hari di Matauli, yang satu 24 hari di Sibolga," kata polisi tersebut kepada Prabowo.

"Terima kasih semuanya," kata  Prabowo kepada jajaran polisi yang bertugas.

"Siap!" jawab polisi tersebut kompak.

Prabowo menjabat satu per satu tangan para polisi yang bertugas sambil menanyakan asal mereka. Beberapa dari mereka ada yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara; ada juga yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

Prabowo juga sempat menepuk pundak salah satu personel polisi di sana dan memastikan kondisi fisik dan mental mereka. “Masih kuat?" ujar Prabowo memastikan. 

Deretan polisi yang bertugas lalu  menjawab, “Siap masih kuat!"

Pada kesempatan itu, ramai warga setempat yang antusias menyapa Prabowo dan ingin bersalaman. Prabowo kemudian meraih tangan mereka satu per satu.

Halaman:
1 2 3
      
