Prabowo Tutup 2025 dengan Kunjungan ke Lokasi Bencana di Sumatera

JAKARTA - Menutup tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen kepemimpinan yang hadir di tengah rakyat. Prabowo melakukan peninjauan ke wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra pada Rabu, 31 Desember 2025.

Kunjungan ini menjadi yang kelima bagi Prabowo untuk meninjau langsung penanganan bencana, sekaligus memastikan kebutuhan para warga terdampak terpenuhi.

Dari Jakarta, Prabowo beserta rombongan terbatas tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada pukul 11.20 WIB. Setelah itu, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan helikopter Caracal TNI AU.

Di Tapanuli Selatan, Prabowo akan meninjau langsung progres pembangunan jembatan Bailey yang dibangun bersama oleh aparat dan masyarakat setempat. Jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana.

Dengan fungsi vital bagi masyarakat, pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi logistik, serta akses layanan dasar. Pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga juga diharapkan dapat dipercepat melalui kehadiran infrastruktur ini.