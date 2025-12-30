Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Bulan Bencana Sumatera, Tim SAR Kembali Temukan Korban Tewas Akibat Banjir Bandang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |22:14 WIB
Satu Bulan Bencana Sumatera, Tim SAR Kembali Temukan Korban Tewas Akibat Banjir Bandang
Tim SAR Kembali Temukan Korban Tewas Akibat Banjir Bandang
A
A
A

JAKARTA- Tim SAR gabungan kembali menemukan satu orang korban terdampak bencana Sumatera. Diketahui, penanganan bencana Sumatera sudah berjalan satu bulan dan proses pencarian pun masih terus dilakukan Tim SAR gabungan hingga saat ini.

Demikian diungkapkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (30/12/2025).

"Hari ini bertambah satu korban yang ditemukan dan sudah diidentifikasi. Sekali lagi tidak tentunya doa dan simpati berlangsung kawal yang mendalam untuk anggota keluarga," ujarnya.

Menurutnya, proses pencarian dan pertolongan hingga kini masih terus dilakukan tim gabungan.

Namun, kini prosesnya difokuskan di titik luar tempat pusat pemukiman dan pusat aktivitas ekonomi karena sudah kecil kemungkinan masih ada jasad korban di lingkungan atau di tempat-tempat aktivitas publik maupun pemukiman.

"Meskipun ini tidak menurunkan kekuatan atau aktivitas pencarian yang dilakukan oleh Tim SAR gabungan. Untuk korban hilang 163 dan mengungsi 395.795 jiwa,’’ujarnya.

‘’Jadi memang untuk korban mengungsi ini makin turun, tetapi ini masih ada hampir 400.000 saudara-saudara kita yang masih berada di titik-titik pengungsian," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192719//prabowo-0V5h_large.jpg
Prabowo Akan Malam Tahun Baru di Aceh Bersama Masyarakat Terdampak Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/33/3192698//rossa-OKxw_large.JPG
Beri Bantuan ke Korban Sumatera, Rossa: Karir Aku Besar di Sana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192712//mendikdasmen-fPa7_large.jpg
Mendikdasmen Beberkan 3 Skenario Kurikulum Anak Sekolah Korban Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192705//purbaya-JQ5x_large.jpg
Purbaya ke KSAD Jenderal Maruli: Kalau Anda Ngutang, Jaminannya Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192695//pmi_siap_salurkan_120_ribu_potong_pakaian_untuk_korban_banjir_sumatera-REin_large.jpg
PMI Salurkan 120 Ribu Pakaian untuk Korban Banjir di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192692//asisten_utama_operasi_kapolri_komjen_fadil_imran-uqoH_large.jpg
Belasan Ribu Personel Dikerahkan, Polri Kawal Pemulihan Pascabencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement