Satu Bulan Bencana Sumatera, Tim SAR Kembali Temukan Korban Tewas Akibat Banjir Bandang

JAKARTA- Tim SAR gabungan kembali menemukan satu orang korban terdampak bencana Sumatera. Diketahui, penanganan bencana Sumatera sudah berjalan satu bulan dan proses pencarian pun masih terus dilakukan Tim SAR gabungan hingga saat ini.

Demikian diungkapkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (30/12/2025).

"Hari ini bertambah satu korban yang ditemukan dan sudah diidentifikasi. Sekali lagi tidak tentunya doa dan simpati berlangsung kawal yang mendalam untuk anggota keluarga," ujarnya.

Menurutnya, proses pencarian dan pertolongan hingga kini masih terus dilakukan tim gabungan.

Namun, kini prosesnya difokuskan di titik luar tempat pusat pemukiman dan pusat aktivitas ekonomi karena sudah kecil kemungkinan masih ada jasad korban di lingkungan atau di tempat-tempat aktivitas publik maupun pemukiman.

"Meskipun ini tidak menurunkan kekuatan atau aktivitas pencarian yang dilakukan oleh Tim SAR gabungan. Untuk korban hilang 163 dan mengungsi 395.795 jiwa,’’ujarnya.

‘’Jadi memang untuk korban mengungsi ini makin turun, tetapi ini masih ada hampir 400.000 saudara-saudara kita yang masih berada di titik-titik pengungsian," lanjutnya.