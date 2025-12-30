Prabowo Akan Malam Tahun Baru di Aceh Bersama Masyarakat Terdampak Bencana

Prabowo Akan Malam Tahun Baru di Aceh Bersama Masyarakat Terdampak Bencana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyambut malam pergantian tahun di Provinsi Aceh, Rabu, 31 Desember 2025. Prabowo akan menghabiskan malam Tahun Baru 2026 bersama masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, Prabowo akan langsung berada di Aceh saat malam tahun baru bersama masyarakat setempat.

"Pak Presiden akan ke Aceh dan Insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh," kata Qodari usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Namun Qodari belum mengetahui secara rinci agenda Prabowo selama berada di Aceh. Dia menyebut Prabowo akan mengunjungi Kabupaten Bener Meriah yang merupakan salah satu daerah terdampak parah akibat banjir bandang dan longsor.

"Tidak secara spesifik tadi bicara mengenai kegiatan di Aceh. Tapi kita mendengar bahwa beliau akan berencana ke Aceh," ujarnya.

"Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tapi nanti dicrosscheck aja dengan Pak Teddy (Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya)," tutup Qodari.