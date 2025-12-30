Prabowo Akan Kembali Kunjungi Aceh Tamiang Awal Tahun Baru

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis 1 Januari 2026. Kunjungan tersebut dilakukan karena Aceh Tamiang menjadi daerah yang mengalami dampak paling parah akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pascabencana dengan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan langsung di TVR Parlemen, Selasa (30/12/2025).

Tito pun meminta seluruh kementerian dan lembaga, serta jajaran terkait, untuk bekerja secara maksimal dan bersinergi guna mempercepat proses pemulihan di wilayah tersebut.

“Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul diserang (bergotong royong bersama), dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 Januari ke sana,” kata Tito.

Tito menyampaikan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah fasilitas umum di Aceh Tamiang yang belum berfungsi secara normal. Fasilitas tersebut antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jaringan listrik, serta aktivitas toko-toko.

“Yang ekonomi, kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko, kemudian SPBU, dan lampu listrik yang belum terlalu normal—atau Direktur PLN ada di sini—itu adalah Tamiang,” ucapnya.

Diketahui, Aceh Tamiang termasuk dalam tiga wilayah di Provinsi Aceh yang membutuhkan penanganan dan pembersihan secara cepat pascabencana. Selain Aceh Tamiang, dua daerah lainnya adalah Aceh Utara dan Aceh Timur. Proses pembersihan tersebut, menurut Tito, dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pihak terkait.

