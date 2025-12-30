Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serahkan Diri, Warga Binaan Lapas Aceh Tamiang Bakal Dapat Tambahan Remisi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |03:23 WIB
Serahkan Diri, Warga Binaan Lapas Aceh Tamiang Bakal Dapat Tambahan Remisi
Serahkan Diri, Warga Binaan Lapas Aceh Tamiang Bakal Dapat Tambahan Remisi (Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, berbicara soal nasib para warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang dilepaskan saat bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumatra beberapa waktu lalu. Ia menyatakan, WBP yang menyerahkan diri akan menerima remisi tambahan. 

Hal itu Agus sampaikan seusai konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin (29/12/2025).

"Kami sudah sampaikan kepada Pak Dirjen PAS (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk memberikan remisi tambahan kepada mereka, utamanya yang kembali dengan kesadaran. Pasti lebih banyak daripada nanti yang kita imbau," kata Agus. 

Ia menegaskan, warga binaan yang lebih dulu melapor akan menerima tambahan remisi lebih banyak daripada yang belum.

"Makanya itu yang sudah melaporkan diri nanti dikasih lebih banyak daripada yang melapornya belakangan," sambungnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Asep Kurnia menyatakan terdapat 428 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang dilepaskan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192519//mensesneg_prasetyo_hadi-G0eA_large.jpg
Prabowo Minta Pengurusan Dokumen Rusak Akibat Banjir di Sumatera Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192509//huntara-T97Z_large.jpg
Masuki Fase Transisi, Begini Skema Bantuan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192483//pemerintah-TC3G_large.jpg
KSAD Jenderal Maruli: Saya Sudah Puluhan Kali Tangani Bencana, Ini yang Tercepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192481//bencana-pLw0_large.jpg
Ribuan Relawan Diterjunkan untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192468//viral-ZcDN_large.jpg
Bencana Sumatera, 428 Narapidana Dibebaskan dari Lapas Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192460//kepala_bnpb_suharyanto-YhvO_large.jpg
Jangan Dirangkap, Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tidak Diisi Sekda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement