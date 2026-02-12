Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai 70 Persen!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |04:01 WIB
Mendagri: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai 70 Persen!
Mendagri: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai 70 Persen!
A
A
A

JAKARTA - Pemulihan pascabencana Sumatera saat ini telah mencapai 70%. Sebanyak 37 wilayah terdampak bencana Sumatera dinilai masuk kondisi normal.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian,  dalam konferensi pers, Rabu (11/2/2026).

Tito menjelaskan, bahwa sebelumnya dampak bencana Sumatera menyasar ke 52 wilayah Kabupaten/Kota dari tiga provinsi. Namun, pada saat ini 37 di antaranya sudah dinyatakan normal.

"Artinya yang sudah kembali normal dari 52 itu ada 37 (normal). 37 ini kalau kita persentase kan ya lebih kurang, hampir 70 persen ya kabupaten kota, dari 52 kabupaten kita itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan," ucap Tito.

Saat ini kata dia, masih ada 11 wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah dengan atensi khusus. Sementara, 4 di antaranya menyatakan kembali menuju normal meskipun dinyatakan belum normal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201107//pemerintah-hHIy_large.jpg
Menkum: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201106//pertamina-XuJz_large.jpg
Percepat Distribusi BBM dan LPG, Pertamina Sigap Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201103//pemerintah-ydkx_large.jpg
Kemenag Soroti Kemampuan Baca Alquran Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201094//pemerintah-JXYl_large.jpg
Prabowo Minta Pengolahan Sampah Skala Mikro Dipercepat, Uji Coba Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201051//pemerintah-8ZtC_large.jpg
Tegas! Mensos Larang Rumah Sakit Tolak Pasien karena BPJS-PBI Tidak Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201050//pemerintah-SZqM_large.jpg
Pemerintah Susun Strategi Komunikasi Kebijakan di Era Digital
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement