Mendagri: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai 70 Persen!

JAKARTA - Pemulihan pascabencana Sumatera saat ini telah mencapai 70%. Sebanyak 37 wilayah terdampak bencana Sumatera dinilai masuk kondisi normal.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam konferensi pers, Rabu (11/2/2026).

Tito menjelaskan, bahwa sebelumnya dampak bencana Sumatera menyasar ke 52 wilayah Kabupaten/Kota dari tiga provinsi. Namun, pada saat ini 37 di antaranya sudah dinyatakan normal.

"Artinya yang sudah kembali normal dari 52 itu ada 37 (normal). 37 ini kalau kita persentase kan ya lebih kurang, hampir 70 persen ya kabupaten kota, dari 52 kabupaten kita itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan," ucap Tito.

Saat ini kata dia, masih ada 11 wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah dengan atensi khusus. Sementara, 4 di antaranya menyatakan kembali menuju normal meskipun dinyatakan belum normal.