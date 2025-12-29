Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringatan Dini Cuaca BMKG pada 29-31 Desember 2025, Aceh Hujan Ekstrem

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |17:44 WIB
Peringatan Dini Cuaca BMKG pada 29-31 Desember 2025, Aceh Hujan Ekstrem
Peringatan Dini Cuaca BMKG pada 29-31 Desember 2025, Aceh Hujan Ekstrem (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk tiga hari ke depan sejak 29 hingga 31 Desember 2025. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan pada periode tersebut sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat serta angin kencang.

1. Peringatan Dini Cuaca BMKG

“Untuk tiga hari ke depan juga kita membuat peringatan dini terkait kewaspadaan terhadap hujan sedang sampai lebat, hujan lebat hingga sangat lebat, serta hujan sangat lebat atau ekstrem,” katanya saat rapat koordinasi apel kesiapsiagaan bencana melalui Youtube BNPB, Senin (29/12/2025).

Faisal menerangkan, zona merah yang menandakan hujan sangat lebat hingga ekstrem secara umum nihil. Namun, pada 31 Desember terdapat potensi hujan sangat lebat di Provinsi Aceh.

“Untuk zona yang merah, kita dapat melihat bahwa untuk hujan sangat lebat sampai ekstrem ini nihil ya, tidak terjadi. Kecuali pada 31 Desember kemungkinan dapat terjadi di Provinsi Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Kepulauan Riau pada 29 Desember. Pada 30 Desember, angin kencang berpotensi terjadi di Bengkulu dan Sulawesi Selatan. 

Sementara untuk 31 Desember, wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang meliputi Bengkulu, Sulawesi Selatan, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat.

Selain itu, BMKG memprediksi hujan lebat masih mendominasi Sumatera bagian selatan dan Pulau Jawa dalam tiga hari ke depan.

“Sebagian besar nanti di daerah Sumatera bagian selatan dan Jawa itu dalam tiga hari ke depan itu terjadi hujan lebat. Kalau ada persennya itu artinya kurang lebih 57% dari wilayahnya itu ter-cover dengan hujan lebat tersebut ya. Tapi kemudian semakin ke Januari semakin berkurang ke hujan ringan,” ucapnya.

 

