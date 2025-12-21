Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |07:51 WIB
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi adanya potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kondisi ini dipengaruhi puncak musim hujan yang diperkirakan meningkatkan risiko cuaca buruk di berbagai daerah. 

1. Prediksi Cuaca Ekstrem

“Pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026, BMKG memprediksi cuaca ekstrem berpotensi terjadi di banyak wilayah Indonesia, terutama Sumatera, Jawa, Bali-NTB-NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” ungkap Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

Guswanto menyoroti kondisi cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Menurutnya, hujan masih berpotensi terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang disertai kemungkinan hujan petir di beberapa titik.

“Untuk Jakarta dan Jabodetabek, prakiraan menunjukkan hujan ringan-sedang dengan potensi hujan petir di beberapa titik, sehingga tetap perlu waspada terhadap genangan dan perubahan cuaca mendadak,” ucapnya.

BMKG merinci wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem selama periode Natal dan Tahun Baru. Berikut daftarnya: 

-      Sumatera: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung

-      Jawa: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur

-      Bali-NTB-NTT: termasuk wilayah NTB yang disebut BMKG berisiko tinggi

-      Kalimantan: hampir seluruh provinsi (Barat, Tengah, Timur, Utara, Selatan)

-      Sulawesi: Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra

-      Maluku dan Papua: Maluku, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Tengah

 

Halaman:
1 2
      
