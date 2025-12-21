Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir

JAKARTA – Wilayah Jabodetabek diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal pada Minggu, 21 Desember 2025. Namun, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas bervariasi yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Pada pagi hingga menjelang siang, cuaca masih didominasi awan tebal. Namun, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Dan pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Bogor dan Bekasi.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celsius, sementara wilayah Jabodetabek lainnya berada pada rentang 24 hingga 32 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara berada pada kisaran 72 hingga 90 persen.

Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan aktivitas luar ruang dengan kondisi cuaca serta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada keselamatan dan kelancaran mobilitas.

(Awaludin)