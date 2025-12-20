BMKG: Bibit Siklon 93S Menguat, Jakarta hingga DIY Siaga Hujan Angin

JAKARTA – Bibit Siklon Tropis 93S terpantau masih berada di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah selatan Jawa Barat.

Sejumlah wilayah, mulai dari Lampung, Jakarta, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diminta untuk mewaspadai potensi hujan lebat disertai angin kencang.

"Saat ini posisinya berada di sekitar Samudra Hindia sebelah selatan Jawa Barat," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Instagram @infoBMKG, Sabtu (20/12/2025).

Informasi tersebut berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga pukul 07.00 WIB. Bibit Siklon Tropis 93S mulai terdeteksi pada Kamis (11/12/2025) pukul 07.00 WIB di wilayah selatan Nusa Tenggara Barat (NTB).

BMKG menyebutkan, bibit siklon tropis ini terpantau terus menguat dan diprediksi akan bertransformasi menjadi siklon tropis dalam waktu dekat.

“Sistem Bibit Siklon Tropis 93S memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam periode 24 jam ke depan,” ujar BMKG.