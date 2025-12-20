Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |05:05 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir
Hujan Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek pada Sabtu, 20 Desember 2025, didominasi oleh awan tebal, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di sejumlah wilayah sejak dini hari hingga sore.

Pada pagi hari, cuaca masih berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, hujan sedang hingga lebat diprakirakan mengguyur Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Lalu pada siang hingga sore hari, kondisi berawan tebal masih mendominasi. Hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Depok. Adapun hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor.

Selain itu, masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi menjelang siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan menyesuaikan aktivitas luar ruangan sesuai kondisi cuaca terkini.

(Awaludin)

      
