JAKARTA - Cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Kamis (18/12/2025) diprakirakan kurang bersahabat. Sebab, hujan bakal menguyur sejumlah kawasan.
Menurut prakiraan BMKG, hujan bakal mengguyur wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Kemudian, Jakarta Timur juga akan diguyur hujan.
Adapun wilayah Jakarta Pusat diprakirakan berawan. Sementara di Bogor, Jawa Barat hujan ringan juga akan mengguyur kawasan tersebut.
Hujan ringan juga bakal mengguyur kawasan Depok. Begitu juga dengan Bekasi yang akan diguyur hujan ringan.
BMKG pun memprakirakan kawasan Tangerang, Banten akan diguyur hujan pada hari ini.
(Arief Setyadi )