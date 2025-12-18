Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |05:29 WIB
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Kamis (18/12/2025) diprakirakan kurang bersahabat. Sebab, hujan bakal menguyur sejumlah kawasan.

Menurut prakiraan BMKG, hujan bakal mengguyur wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Kemudian, Jakarta Timur juga akan diguyur hujan.

Adapun wilayah Jakarta Pusat diprakirakan berawan. Sementara di Bogor, Jawa Barat hujan ringan juga akan mengguyur kawasan tersebut.
 
Hujan ringan juga bakal mengguyur kawasan Depok. Begitu juga dengan Bekasi yang akan diguyur hujan ringan. 

BMKG pun memprakirakan kawasan Tangerang, Banten akan diguyur hujan pada hari ini.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Hujan cuaca
