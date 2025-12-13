BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah Jakarta pada hari ini, Sabtu (13/12/2025). Hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir diprediksi terjadi di wilayah Jakarta.

Melansir laman BMKG, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar 27-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 75-85%.

Wilayah Jakarta Utara juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara juga berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 66-90 persen.

Sementara wilayah Jakarta Pusat diprediksi diguyur hujan disertai petir. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 62-90 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 62-92 persen.

Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan juga mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 65-95 persen.

Jakarta Timur diprediksi diguyur hujan disertai petir. Suhu udara berkisar 24-31 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 65-96%.



(Erha Aprili Ramadhoni)