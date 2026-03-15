Dibombardir Iran Tanpa Henti, Israel Hampir Kehabisan Rudal Pencegat

JAKARTA – Israel telah memberi tahu Amerika Serikat (AS) bahwa mereka kekurangan rudal pencegat di tengah perang yang dimulai Tel Aviv bersama Washington terhadap Iran, yang terus berlanjut. Serangan rudal Iran terus menghujani kota-kota Israel sejak rezim Zionis itu memulai perang dengan membom ibu kota Teheran pada 28 Februari.

Menurut laporan Semafor pada Sabtu (14/3/2026), seorang pejabat AS mengatakan Washington telah mengetahui bahwa Israel kekurangan rudal pencegat selama berbulan-bulan.

Namun, pejabat tersebut menekankan bahwa AS tidak menghadapi masalah yang sama, meskipun ada kekhawatiran bahwa perang melawan Iran telah mengurangi jumlah rudal pencegat mereka.

"Kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk melindungi pangkalan dan personel kami di wilayah tersebut serta kepentingan kami," kata pejabat itu kepada Semafor, sebagaimana dilansir TRT.

Pejabat tersebut menambahkan bahwa Israel sedang berupaya mencari solusi untuk mengatasi kekurangan ini.