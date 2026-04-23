Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Kibarkan Spanduk Rising Lion di Reruntuhan RS Indonesia, Sugiono: Fasilitas Medis Wajib Dihormati!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |15:09 WIB
Israel Kibarkan Spanduk Rising Lion di Reruntuhan RS Indonesia, Sugiono: Fasilitas Medis Wajib Dihormati!
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengecam atas tindakan pasukan Israel yang mengibarkan spanduk bertuliskan Rising Lion di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina.

“Kemarin juga kita menyampaikan statement kita untuk mengecam dan memprotes hal tersebut,” kata Menlu Sugiono kepada wartawan di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Sugiono mengingatkan, bahwa berdasarkan hukum humaniter internasional, seluruh fasilitas medis wajib dihormati dan dilindungi dalam situasi konflik.

“Walaupun sudah diserahkan dari MER-C Indonesia ke Palestina, itu merupakan satu instalasi, kemanusiaan yang tidak boleh dimasukkan dalam propaganda perang atau perang dan sebagainya. Jadi kita sudah menyampaikan keberatan kita,” tegasnya.

Sebelumnya, Pasukan Israel memasang spanduk besar 'Rising Lion' di bangunan Rumah Sakit Indonesia, Jabalia, Jalur Gaza bagian utara, yang hancur akibat perang sejak Oktober 2023 hingga tahun lalu.

Berdasarkan foto yang beredar di media sosial, seorang tentara Israel melihat spanduk besar dengan tulisan dalam bahasa Ibrani yang artinya "Lihatlah, suatu bangsa bangkit seperti singa, dan seperti singa mengangkat dirinya."

Foto spanduk tersebut beredar di akun Telegram Israel sejak Senin (21/4/2026). Salah satu akun menulis, "Batalyon 9208 Brigade Negev sedang bersiap untuk merayakan Hari Peringatan dan Hari Kemerdekaan di Rumah Sakit Indonesia, Jabalia".

Waktu pemasangan spanduk tersebut bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Israel, diperingati dari Selasa hingga Rabu (21-22/4). Tahun ini menandai 78 tahun kemerdekaan negara tersebut setelah peristiwa Nakbapada 1948, yakni pembersihan etnis atau pengusiran terhadap lebih dari 750.000 warga Palestina dari tanah air mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Sugiono Bertemu Menlu Filipina, Bahas Ekonomi hingga Palestina
Indonesia Kecam Israel Kibarkan Spanduk "Rising Lion" di Reruntuhan RS Gaza
Kekerasan Seksual Jadi Alat Israel Intimidasi dan Usir Warga Palestina
RI Kecam Israel Pasang Spanduk Rising Lion di Atas Reruntuhan RS Indonesia di Gaza
Indonesia Tolak Pungutan Biaya Kapal Melintas di Selat Hormuz!
Blak-blakan, Menlu Ungkap Alasan Jarang Hadir Rapat di Komisi I DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement