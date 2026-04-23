HOME NEWS NASIONAL

Cerita Perjuangan Penjual Kangkung Bisa Berangkat Haji: Menabung sejak 1963

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |01:01 WIB
Niran, jamaah haji 2026 (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
TANGERANG - Seorang pedagang kangkung, Niran, berangkat haji pada tahun ini. Untuk bisa berangkat haji perjuangannya tidak mudah. Niran mengaku sudah berdagang sejak 1963 demi menabung untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci.

Perjuangan Niran dimulai dari nol. Sebelum berdagang kangkung, Niran menjual berbagai macam produk pangan yang sudah matang, seperti jagung rebus dan kacang rebus.

"Tadinya mah dagang jagung rebus, kacang rebus. Pertama sekali dagang sayuran, dagang buahan, berkali-kali ganti," ungkap Niran di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Rabu (22/4/2026).

Niran mengungkapkan, niat untuk melaksanakan ibadah haji sudah dimulai sejak lama. Sambil berdagang, Niran menyisihkan sedikit uangnya untuk tabungan haji.

Kangkung tersebut tidak ditanam sendiri oleh Niran, tetapi merupakan hasil beli dan kemudian dijual kembali. Keuntungan dari berdagang tersebut dimaksimalkan untuk menabung demi beribadah haji.

Arab Saudi Resmi Tetapkan Pembatasan Akses ke Kota Makkah
Menhaj Putuskan Hentikan Wacana 'War Ticket' Haji
Tak Dibebani ke Jamaah, Wamenhaj Ungkap APBN Tanggung Kenaikan Harga Avtur
Harga Minyak Naik, Menhaj Sebut Maskapai Haji Belum Ajukan Perubahan Harga
Menhaj Harap Tower Kampung Haji di Saudi Beroperasi 2028
Jumlah TNI-Polri Jadi PPIH 2026 Melonjak, Ini Kata Wamenhaj
