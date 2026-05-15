Timwas Haji Berangkat Besok, Bakal Cek Temuan Overkapasitas hingga Jarak Hotel Jamaah

JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan diberangkatkan secara bertahap menuju Tanah Suci mulai Sabtu 16 Mei 2026. Keberangkatan anggota tim dilakukan dalam beberapa gelombang hingga 21 Mei mendatang.

"Besok tanggal 16 (Mei) kami berangkat. Ada yang tanggal 17, 18, 20 dan 21. Saya bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI lainnya menuju Madinah untuk melakukan pengawasan pemondokan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, dikutip Jumat (15/5/2026).

Dalam pengawasan awal, Timwas Haji DPR menerima sejumlah laporan terkait kondisi hotel jamaah di Madinah. Salah satu yang menjadi perhatian ialah dugaan kapasitas kamar hotel yang melebihi ketentuan.

Wachid menyebut terdapat laporan kamar yang seharusnya diisi empat orang justru ditempati hingga delapan bahkan 12 jamaah dalam satu ruangan.

“Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jamaah akhirnya harus rebutan,” ujarnya.