Dilepas Menuju Tanah Suci, Ratusan Jemaah Haji Tangerang Diingatkan soal Cuaca Ekstrem

JAKARTA – Ratusan jemaah haji asal Kloter 16 JKB Kota Tangerang, Provinsi Banten dilepas ke Tanah Suci. Mereka diminta bersiap menghadapi cuaca ekstrem di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 40 derajat Celsius.

“Alhamdulillah, kami berharap seluruh jemaah haji Kloter 16 Kota Tangerang dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan istiqomah hingga kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur,” ujar

Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, kondisi fisik menjadi faktor penting selama pelaksanaan ibadah haji, terlebih dengan cuaca panas ekstrem yang tengah terjadi di Arab Saudi.

“Pesan saya, para jemaah harus menjaga kesehatan dan kebugaran fisik secara optimal. Ibadah haji merupakan ibadah fisik, ditambah cuaca yang tidak menentu dan suhu panas yang bisa mencapai kategori ekstrem,” imbaunya.

“Bersama Kementerian Haji dan Pemerintah Provinsi Banten, kami berkolaborasi penuh untuk mendukung serta memfasilitasi para jemaah mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” katanya.