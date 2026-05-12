Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dilepas Menuju Tanah Suci, Ratusan Jemaah Haji Tangerang Diingatkan soal Cuaca Ekstrem

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |21:59 WIB
Dilepas Menuju Tanah Suci, Ratusan Jemaah Haji Tangerang Diingatkan soal Cuaca Ekstrem
Ratusan Jemaah Haji Tangerang Dilepas ke Tanah Suci
A
A
A

JAKARTA – Ratusan jemaah haji asal Kloter 16 JKB Kota Tangerang, Provinsi Banten dilepas ke Tanah Suci. Mereka diminta bersiap menghadapi cuaca ekstrem di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 40 derajat Celsius.

“Alhamdulillah, kami berharap seluruh jemaah haji Kloter 16 Kota Tangerang dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan istiqomah hingga kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur,” ujar
Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, kondisi fisik menjadi faktor penting selama pelaksanaan ibadah haji, terlebih dengan cuaca panas ekstrem yang tengah terjadi di Arab Saudi.

“Pesan saya, para jemaah harus menjaga kesehatan dan kebugaran fisik secara optimal. Ibadah haji merupakan ibadah fisik, ditambah cuaca yang tidak menentu dan suhu panas yang bisa mencapai kategori ekstrem,” imbaunya.

“Bersama Kementerian Haji dan Pemerintah Provinsi Banten, kami berkolaborasi penuh untuk mendukung serta memfasilitasi para jemaah mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jemaah Haji Haji Haji 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217615/haji-ua8n_large.jpg
Cuaca Panas Ekstrem, Kemenhaj: 67 Jamaah Haji Dirawat di RS Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217603/kemenhaj-BgAG_large.jpg
Bertambah 3 Orang, Jumlah Jamaah Haji Meninggal di Saudi Jadi 23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217594/haji-ab2f_large.jpg
Jelang Puncak Haji, 78.446 Jamaah dan 816 Petugas Tiba di Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216833/prabowo-HQVp_large.jpg
Prabowo Doakan Jamaah Haji Indonesia Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216325/jamaah_haji-hgIm_large.jpg
Jamaah Haji Mengeluh Sakit Setiba di Madinah, 10 Dirawat di RS Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216197/sopir_bus_shalawat-OE2c_large.jpg
Kisah Kang Surdi, Mantan Montir di Balik Setir Bus Shalawat Jamaah Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement